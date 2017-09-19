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Происшествия | На перекрестке улиц Лермонтова и Куйбышева пострадал скутерист

19.09.2017|12:12
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В понедельник, 18 сентября, в Пензе произошла авария с участием двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 18:25 у дома № 4 на улице Куйбышева столкнулись автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 59-летний мужчина, и скутер Storm Cross под управлением 35-летнего гражданина.

«В результате происшествия водитель скутера получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД.

Источник — Видео vk.com, группа «Пенза live»
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Гость|19.09.2017 12:33|

видела вчера скутер валялся..надо запретить эти скутера- лезут под машины все подряд...

Гость|19.09.2017 12:46|

Гость писал(a):

надо запретить
надо запретить запрещать

Гость|19.09.2017 12:48|

Гость писал(a):

видела вчера скутер валялся..надо запретить эти скутера- лезут под машины все подряд...
Они не лезут,по правилам ездят,в основном.Просто за сараями,на которых любят передвигаться наши земляки,их просто не видно...

Гость|19.09.2017 12:55|

penzainform.ru писал(a):

скутер Storm Cross
Ну какой же это скутер? Модель до 50 кубов - мопед. Вариант 125 кубов - легкий мотоцикл.

Имя: Гость
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