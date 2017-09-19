19.09.2017 | 12:12

В понедельник, 18 сентября, в Пензе произошла авария с участием двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 18:25 у дома № 4 на улице Куйбышева столкнулись автомобиль Renault Logan, за рулем которого находился 59-летний мужчина, и скутер Storm Cross под управлением 35-летнего гражданина.

«В результате происшествия водитель скутера получил телесные повреждения и был госпитализирован. По данному факту проводится проверка», - сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД.