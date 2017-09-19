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Происшествия | На улице Ударной женщина провалилась в колодец

19.09.2017|16:55
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Случайный прохожий снял, как сотрудники МЧС на улице Ударной, напротив больницы, помогали выбраться из колодца провалившейся женщине. Она зацепилась за лестницу, ее подняли, а затем на носилках отправили в карету скорой помощи.

«Услышал крик: «Помогите, женщина провалилась». Я подошел, гляжу: там лежит полная женщина. Говорю ей: «Пошевелите чем-нибудь, хотя бы руками», она руками пошевелила», - рассказал очевидец происшествия Александр.

«Она не видела. Там вот эти деревяшки стояли, она сидела на них и провалилась туда. Никак не могли ее достать», - рассказала работающая неподалеку от места происшествия пензячка.

«Сначала лебедкой хотели - не получается. Потом она сама очухалась, видать. Лестницу опустили, руки она подняла, ее за руки приподняли, и она сама. Медленно-медленно вытащили», - добавил Александр.

Только скорая помощь отъехала, как на этом пятачке случилось еще одно происшествие, словно аура у места негативная. В нескольких метрах от колодца у мужчины произошел припадок, вероятно эпилептический. Прохожие помогли, вызвали еще одну карету с медиками.

Местные жители показали второй открытый колодец прямо на тротуаре, по которому ежедневно хотят тысячи пензенцев. Почему раньше на две потенциально опасные шахты без крышек не обращали внимания, теперь будут разбираться специалисты.

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Гость|19.09.2017 19:06|

Нормально так падают. Место удачное. Больница и поликлиника напротив.

Гость|19.09.2017 19:16|

Люди вообще не смотрят куда идут. Так ей и надо. Или вам опять "жоповозы" виноваты?

Гость|19.09.2017 19:50|

Она не шла:

penzainform.ru писал(a):

Там вот эти деревяшки стояли, она сидела на них и провалилась туда.
Вот и весь ответ.

Гость|19.09.2017 20:30|

Это все спешили на запись к эндокринологу.

Имя: Гость
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