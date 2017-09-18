18.09.2017 | 10:45

В субботу, 16 сентября, на территории больничного городка в Заречном погиб молодой лось. По всей видимости, он хотел перепрыгнуть через высокий забор, установленный по периметру центра психоневрологии и наркологии.

«Прыжок оказался фатальным. Лось напоролся на металлический штырь и повис на нем. От полученных травм животное скончалось», - сообщается на портале «Город Z».

Напомним: еще один трагический случай с участием животного произошел 5 сентября на трассе Пенза - Тамбов в Белинском районе. «Лада-Приора», за рулем которой находился уроженец села Лермонтово, сбил лося.

Зверь погиб на месте. Охотничьему фонду причинен ущерб на сумму 40 тысяч рублей.