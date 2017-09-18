ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося в воскресенье, 17 сентября, на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.
По предварительным данным, в 6:30 на 611-м километре ФАД столкнулись ВАЗ-2104, за рулем которого находился 45-летний мужчина, и ВАЗ-2109 с 62-летним водителем. После столкновения «девятка» врезалась в световую опору.
В результате аварии 60-летняя пассажирка ВАЗ-2109 от полученных травм скончалась на месте происшествия.
«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
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