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Происшествия | В Мокшанском районе в аварии с двумя ВАЗами погибла 60-летняя женщина

18.09.2017|12:59
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ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося в воскресенье, 17 сентября, на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 6:30 на 611-м километре ФАД столкнулись ВАЗ-2104, за рулем которого находился 45-летний мужчина, и ВАЗ-2109 с 62-летним водителем. После столкновения «девятка» врезалась в световую опору.

В результате аварии 60-летняя пассажирка ВАЗ-2109 от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|18.09.2017 13:53|

В Пензе совсем плохо с новостями стало? Новость века. Каждый день в течение недели будем повторять?

Гость|18.09.2017 14:14|

penzainform.ru писал(a):

стали известны подробности
и где подробности то?

Имя: Гость
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