18.09.2017 | 12:59

ИА «ПензаИнформ» стали известны подробности трагического дорожно-транспортного происшествия, случившегося в воскресенье, 17 сентября, на трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе.

По предварительным данным, в 6:30 на 611-м километре ФАД столкнулись ВАЗ-2104, за рулем которого находился 45-летний мужчина, и ВАЗ-2109 с 62-летним водителем. После столкновения «девятка» врезалась в световую опору.

В результате аварии 60-летняя пассажирка ВАЗ-2109 от полученных травм скончалась на месте происшествия.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.