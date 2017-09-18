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Происшествия | Полиция и добровольцы разыскивают пропавшего зареченского пенсионера

18.09.2017|12:41
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Полиция и волонтеры разыскивают 82-летнего жителя Заречного Василия Лебедева. В понедельник, 11 сентября, Василий Андреевич вышел из дома, и с тех пор место его нахождения неизвестно.

«Заявление о пропаже пожилого мужчины поступило 12 сентября», - уточнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Василий Лебедев имеет рост около 165 см, седые короткие волосы, голубые глаза, густые брови. Мужчина выглядит очень худым. У него нет передних зубов, он сутулится.

Пропавший зареченец был одет, предположительно, в серые брюки, серый пиджак, голубую ветровку, черные ботинки, кепку из искусственной кожи.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о Василии Лебедеве, просят позвонить по телефонам: 02, 102, 112, 8-(800)-700-54-52.

Напомним: утром 18 сентября была найдена мертвой 77-летняя зареченская пенсионерка, которая ушла из дому 16-го числа.

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Гость|18.09.2017 13:14|

а где детишки из лизаадерт?

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