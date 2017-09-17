17.09.2017 | 17:46

Если бы не бдительность жителя соседнего дома, последствия пожара могли оказаться гораздо серьезнее. Ранним воскресным утром Алексей увидел, как горит четырехэтажка на противоположной стороне улицы Ленина, и своевременно вызвал спасателей.

«Позвонил по номеру 112, меня соединили с пожарными. Я сказал, что напротив ДК имени Кирова задымление. Потом, смотрю, пожарные приехали», - пояснил очевидец.

Очаг возгорания находился в одной из квартир на последнем этаже дома. К месту ЧП были направлены пять пожарных расчетов, а также коленчатый подъемник и автолестница.

Но эвакуировать людей не потребовалось: к тому моменту все они самостоятельно покинули здание. Почти... Например, Виталий, живущий под горящей квартирой, несмотря на опасность, продолжал находиться в помещении и снимал происходящее на мобильный телефон.

Кстати, в произошедшем жители дома винят хозяина квартиры, в которой и произошло возгорание.

«Здесь живет алкаш, который уже неоднократно поджигал. Он часто так делал, а сегодня по-крупному натворил», - рассказала жительница дома № 12 на улице Ленина Вера.

«Дом 1937 года постройки с деревянными перекрытиями, по которым огонь мог распространиться на большую площадь», - сообщила начальник пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Новая отремонтированная дорога тоже добавила проблем во время тушения огня. Под асфальт рабочие закатали пожарный гидрант, поэтому спасателям пришлось искать альтернативный источник воды. С возгоранием справились быстро. Пострадавших нет.