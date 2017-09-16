16.09.2017 | 10:54

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту смертельного ДТП, произошедшего в пятницу, 15 сентября, в Нижнеломовском районе. Об этом сообщает отделение пропаганды управления ГИБДД.

По предварительным данным, в 18:00 на 16-м километре дороги Нижний Ломов - Наровчат столкнулись ВАЗ-2115, за рулем которого находилась 32-летняя женщина, и грузовая «Газель» под управлением 34-летнего водителя.

В результате происшествия водитель ВАЗа от полученных телесных повреждений скончалась на месте. В больницу с травмами доставлен 13-летний пассажир этого же автомобиля.