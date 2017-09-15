15.09.2017 | 09:28

В ночь на пятницу, 15 сентября, в Пензе загорелся расселенный дом в Заводском районе. Сигнал о пожаре на улице Фрунзе поступил на пульт дежурного в 0:01.

На ликвидацию возгорания прибыли 24 огнеборца на девяти пожарных автомобилях. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, в здании частично выгорели помещения.

Это уже не первый случай, когда в Заводском районе происходят пожары в расселенных домах. Напомним: 20 июля практически одновременно загорелись сразу два двухэтажных строения, расположенных неподалеку друг от друга - на улицах Литейной и Комсомольской. По одной из версий, причиной возгораний мог стать поджог.