В ночь на пятницу, 15 сентября, в Пензе загорелся расселенный дом в Заводском районе. Сигнал о пожаре на улице Фрунзе поступил на пульт дежурного в 0:01.
На ликвидацию возгорания прибыли 24 огнеборца на девяти пожарных автомобилях. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, в здании частично выгорели помещения.
Это уже не первый случай, когда в Заводском районе происходят пожары в расселенных домах. Напомним: 20 июля практически одновременно загорелись сразу два двухэтажных строения, расположенных неподалеку друг от друга - на улицах Литейной и Комсомольской. По одной из версий, причиной возгораний мог стать поджог.
Продолжают поджигать,потому что никого никто не ищет и не наказывает. Проще всё сжечь,чем вывозить куда то.