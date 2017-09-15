Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 сен 2017|10:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+19oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.77
 

Происшествия | В Заводском районе Пензы произошел пожар еще в одном расселенном доме

15.09.2017|09:28
Печать

В ночь на пятницу, 15 сентября, в Пензе загорелся расселенный дом в Заводском районе. Сигнал о пожаре на улице Фрунзе поступил на пульт дежурного в 0:01.

На ликвидацию возгорания прибыли 24 огнеборца на девяти пожарных автомобилях. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области, в здании частично выгорели помещения.

Это уже не первый случай, когда в Заводском районе происходят пожары в расселенных домах. Напомним: 20 июля практически одновременно загорелись сразу два двухэтажных строения, расположенных неподалеку друг от друга - на улицах Литейной и Комсомольской. По одной из версий, причиной возгораний мог стать поджог.

0
0
0
0
Гость|15.09.2017 09:46|

Продолжают поджигать,потому что никого никто не ищет и не наказывает. Проще всё сжечь,чем вывозить куда то.

Гость|15.09.2017 10:28|

Живем рядом.Дом наш тоже расселяют.Жилых осталось несколько квартир.Страшно засыпать, боимся тоже подожгут.Каждый расселенный дом,горит!!!!!!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!