Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 сен 2017|10:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+19oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.77
 

Происшествия | В Пензе на улице Литвинова горит склад с покрышками

15.09.2017|09:44
Печать

В пятницу, 15 сентября, около 7:00 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на складе покрышек на улице Литвинова, 20, в Пензе.

Площадь здания, в котором расположено торговое помещение, составляет 2 000 кв. м. Пожар распространился на площадь около 300 кв. м.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, по состоянию на 9:30 пожар локализован. На месте происшествия наблюдается очень сильное задымление. На ликвидацию возгорания направлены все подразделения Пензы и Заречного.

Источник — Фото Дмитрия Поминова
0
0
0
0
Гость|15.09.2017 10:11|

penzainform.ru писал(a):

На ликвидацию возгорания направлены все подразделения Пензы и Заречного.
атор, ты дурачек? Неужели таки ВСЕ??? Это если где-то сейчас пожар случится - гори все синим пламенем?

Гость|15.09.2017 10:12|

Ага

Гость|15.09.2017 10:13|

Гость писал(a):

Неужели таки ВСЕ???
Гость писал(a):
Неужели таки ВСЕ???
А вы думаете, их много осталось после всех оптимизаций?

Гость|15.09.2017 10:14|

Гость писал(a):

А вы думаете, их много осталось после всех оптимизаций?
ну машин пять то по городу должно быть

Гость|15.09.2017 10:18|

Хорошо горит.

Гость|15.09.2017 10:19|

Гость писал(a):

Хорошо горит.
это хорошо

Гость|15.09.2017 10:20|

Из Заречного точно не все. Со второй площадки никто не уезжал.

Гость|15.09.2017 10:24|

конкуренты стараются?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!