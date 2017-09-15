15.09.2017 | 09:44

В пятницу, 15 сентября, около 7:00 на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на складе покрышек на улице Литвинова, 20, в Пензе.

Площадь здания, в котором расположено торговое помещение, составляет 2 000 кв. м. Пожар распространился на площадь около 300 кв. м.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, по состоянию на 9:30 пожар локализован. На месте происшествия наблюдается очень сильное задымление. На ликвидацию возгорания направлены все подразделения Пензы и Заречного.