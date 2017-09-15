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Происшествия | Пятерых человек госпитализировали после ДТП в Спасском районе

15.09.2017|12:33
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В четверг, 14 сентября, в Спасском районе, на 471-м километре трассы М5 «Урал» случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали сразу пять человек.

В 21:20 тягач Mercedes с полуприцепом Schmitz с 48-летним водителем за рулем столкнулся с автомобилем Fiat, которым управлял 59-летний мужчина.

В результате аварии водитель Fiat и его пассажиры, женщины 1962, 1979, 1959 и 1957 года рождения, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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