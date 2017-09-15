Пожары, подобные этому, в областном центре происходят редко. На тушение огня в торгово-складском помещении прибыли сотрудники всех частей Пензы и Заречного. Всего более 60 человек.
Ранним утром на месте ЧП работали 19 единиц спецтехники.
«Пожар в условиях ограниченной видимости. Лаки, краски, склад шин», - сообщил один из пожарных.
«Тушение происходит при помощи пенной атаки, так как в здании находятся легковоспламеняющиеся и горючие материалы. Это автохимия, автопокрышки. Это осложняет, конечно, тушение», - пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Расстановкой сил и средств занимался специальный штаб.
«Пострадавших нет», - сообщил сотрудник МЧС.
Пламя на торговой базе то гасло, то разгоралось вновь. Пожарные работали в тяжелейших условиях. Внутри помещения был сущий ад.
«Градусов 90, вода кипит», - рассказал один из огнеборцев.
Причины масштабного пожара устанавливаются. Сотрудники торговой точки делают свои предположения.
«Думаю, что проводка», - заявила одна женщина.
«Там сторожа сидят всю ночь в будочке, у них всю ночь свет горит. Может, такие моменты какие-то были», - добавила другая.
«В наших отделах продавцы-девчонки, выключают все», - подчеркнула первая пензячка.
Торговой базе пожаром нанесен огромный ущерб. Практически весь товар уничтожен огнем.
РПЦ передадут здание, на этом месте 200 лет тому назад часовня была. Бог не фраер-всё видит.