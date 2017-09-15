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Происшествия | Более 60 сотрудников МЧС тушили пожар на торговой базе

15.09.2017|16:14
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Пожары, подобные этому, в областном центре происходят редко. На тушение огня в торгово-складском помещении прибыли сотрудники всех частей Пензы и Заречного. Всего более 60 человек.

Ранним утром на месте ЧП работали 19 единиц спецтехники.

«Пожар в условиях ограниченной видимости. Лаки, краски, склад шин», - сообщил один из пожарных.

«Тушение происходит при помощи пенной атаки, так как в здании находятся легковоспламеняющиеся и горючие материалы. Это автохимия, автопокрышки. Это осложняет, конечно, тушение», - пояснил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

Площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. Расстановкой сил и средств занимался специальный штаб.

«Пострадавших нет», - сообщил сотрудник МЧС.

Пламя на торговой базе то гасло, то разгоралось вновь. Пожарные работали в тяжелейших условиях. Внутри помещения был сущий ад.

«Градусов 90, вода кипит», - рассказал один из огнеборцев.

Причины масштабного пожара устанавливаются. Сотрудники торговой точки делают свои предположения.

«Думаю, что проводка», - заявила одна женщина.

«Там сторожа сидят всю ночь в будочке, у них всю ночь свет горит. Может, такие моменты какие-то были», - добавила другая.

«В наших отделах продавцы-девчонки, выключают все», - подчеркнула первая пензячка.

Торговой базе пожаром нанесен огромный ущерб. Практически весь товар уничтожен огнем.

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Гость|15.09.2017 18:53|

РПЦ передадут здание, на этом месте 200 лет тому назад часовня была. Бог не фраер-всё видит.

Гость|15.09.2017 19:01|

penzainform.ru писал(a):

Градусов 90, вода кипит
журналюги-вода кипит при 100 градусах

Гость|15.09.2017 19:09|

Гость писал(a):

журналюги-вода кипит при 100 градусах
Дурачок, 90 - температура воздуха в помещении. А не воды.

Имя: Гость
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