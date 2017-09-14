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Происшествия | В Пензе пожарные спасли мужчину из квартиры с горящим балконом

14.09.2017|10:08
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В ночь на четверг, 14 сентября, на улице Антонова в Пензе произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 01:34.

На ликвидацию возгорания выехали девять человек на трех спецавтомобилях. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что на балконе квартиры в многоэтажке воспламенилась ветошь.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, из жилища огнеборцы спасли 33-летнего мужчину. Причины пожара предстоит установить специалистам.

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Гость|14.09.2017 10:33|

умело брошенный окурок может стать причиной пожара.

куряг живущих выше трясти будут.

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