14.09.2017 | 10:08

В ночь на четверг, 14 сентября, на улице Антонова в Пензе произошел пожар. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 01:34.

На ликвидацию возгорания выехали девять человек на трех спецавтомобилях. Прибывшие на место происшествия пожарные выяснили, что на балконе квартиры в многоэтажке воспламенилась ветошь.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, из жилища огнеборцы спасли 33-летнего мужчину. Причины пожара предстоит установить специалистам.