13.09.2017 | 10:19

Шесть огнеборцев на трех спецавтомобилях прибыли на тушение пожара, произошедшего в Тамале во вторник, 12 сентября.

Сообщение о возгорании на Александровской улице поступило на пульт дежурного в 15:11.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России Пензенской области, сгорела солома в тюках, хранившаяся на открытой территории на площади 125 кв. м.

Это уже не первый случай, когда огонь уничтожает заготовленные земледельцами на зиму запасы. Напомним: 14 августа стога сена сгорели в селе Турдаки Городищенского района - погибло семь тонн корма для скота, а в Иссе пламя уничтожило пять тонн сена. 21 августа в селе Пушанино Белинского района сгорели 17 тюков сена.