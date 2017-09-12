12.09.2017 | 17:48

На пешеходном переходе машина, за рулем которой находилась дама, сбила школьника 2004 года рождения. По словам очевидцев, женщина пренебрегла предупреждающими знаками, что и привело к ДТП.

Peugeot под управлением жительницы Пензы с четырехлетним стажем вождения двигался по крайней левой полосе. Как утверждают автомобилисты, когда мальчик начал переходить дорогу, транспорт справа остановился, а вот гражданка на иномарке не обратила на это внимания и не стала тормозить.

От удара ребенок отлетел на несколько метров.

«В результате происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение для полного обследования. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены истинные причины совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.