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Происшествия | В Пензе иномарка сбила школьника на пешеходном переходе

12.09.2017|17:48
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На пешеходном переходе машина, за рулем которой находилась дама, сбила школьника 2004 года рождения. По словам очевидцев, женщина пренебрегла предупреждающими знаками, что и привело к ДТП.

Peugeot под управлением жительницы Пензы с четырехлетним стажем вождения двигался по крайней левой полосе. Как утверждают автомобилисты, когда мальчик начал переходить дорогу, транспорт справа остановился, а вот гражданка на иномарке не обратила на это внимания и не стала тормозить.

От удара ребенок отлетел на несколько метров.

«В результате происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение для полного обследования. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут выяснены истинные причины совершения дорожно-транспортного происшествия», - сообщила старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

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Гость|12.09.2017 19:10|

а почему не автоледи ?

Гость|12.09.2017 19:15|

потому что так и просится в середину буква "б"

Гость|12.09.2017 20:16|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Я ЗА ТО,ЧТОБЫ НАКАЗАЛИ ПО ЗАКОНУ НАРУШИТЕЛЯ,ЧТО БЫЛ ЗА РУЛЁМ,ПОТОМУ ЧТО НАРУШИТЕЛЯ,ЧТО БЫЛ ПЕШКОМ, НАКАЗАЛА ЖИЗНЬ И СЛУЧАЙ(ДАЙ БОГ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ)

НАЧИНАЯ С САДИКА ВСЕХ УЧАТ,ЧТО ПОДОЙДЯ К ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ ПЕШЕХОД ДОЛЖЕН:1-ОСТАНОВИТЬСЯ,2-ПОВЕРНУТЬ ГОЛОВУ НА ЛЕВО,3-УБЕДИТЬСЯ,ЧТО ВСЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАНОВИЛИСЬ,4-И ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ НАЧИНАТЬ ДВИЖЕНИЕ ДО ЦЕНТРА ДОРОГИ,5-ОСТАНОВИТЬСЯ НА ЦЕНТРЕ ДОРОГИ И ПОВЕРНУТЬ ГОЛОВУ В ПРАВО,6-УБЕДИВШИСЬ,ЧТО ВСЕТ/С ОСТАНОВИЛИСЬ ЗАВЕРШИТЬ ПЕРЕХОД.

Я БЫ ВВЕЛ ШТРАФ ЗА НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД ПО ПЕШЕХОДНОЙ ДОРОЖКЕ ТЫСЯЧ В ТРИДЦАТЬ,КАК ЗА ПЬЯНУЮ ЕЗДУ.НЕАДЕКВАТНЫЙ ПЕШЕХОД НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ.ВЫБЕГАЯ НА ДОРОГУ С ЗАТЫЧКАМИ В УШАХ ОНИ СОЗДАЮТ АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ И ПРИЧИНЯЯ СЕБЕ УВЕЧЬЯ ЛОМАЮТ ЧЬЮ ТО СУДЬБУ.

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