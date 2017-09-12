12.09.2017 | 10:51

В понедельник, 11 сентября, в Нижнеломовском районе произошла авария, в которой пострадали люди.

По предварительным данным, в 23:15 на 529-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Ravon R4 под управлением 41-летнего водителя и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

«В результате происшествия водитель и 20-летний пассажир ВАЗа были доставлены в больницу с телесными повреждениями. Водитель и 39-летняя пассажирка автомобиля Ravon R4 после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.