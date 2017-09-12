12.09.2017 | 17:33

Частный дом в 4-м проезде Кольцова вспыхнул как спичка. Пламенем охватило три комнаты.

«Как горело, как сайдинг плавился, окна как стреляли, кошмар! Как пылало, батюшки, мамочка! Не знаю, отчего загорелось», - эмоционально рассказала очевидец Людмила.

Хозяин части одноэтажной деревянной постройки, отделанной металлическим сайдингом, был во дворе. Молодой мужчина не сразу понял, что внутри бушует огненная стихия.

«Оттуда вынести ничего не успели. Пожарные приехали через 5-7 минут», - сообщил Сергей.

В половине дома, где произошло возгорание, Сергей проживает с супругой и маленьким ребенком. Во второй части - его мама. Она была на работе, но, узнав о пожаре, быстро приехала.

«Вор-то унесет что? А это все унес. Молодежь строила-строила, такие деньги! Она в декрете, только годик ребеночку. Не знаю, как жить будем», - со слезами на глазах рассказала Людмила.

В частном секторе, где дома расположены довольно близко друг к другу, чудом удалось избежать распространения огня на соседние жилища.