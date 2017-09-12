12.09.2017 | 12:31

В Пензенской области проводится проверка по факту гибели 66-летнего жителя рабочего поселка Земетчино в пожаре в понедельник, 11 сентября.

Напомним: возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на восемь семей, расположенном на улице Суворова. Огонь охватил квартиру на втором этаже площадью 40 кв. м, также выгорела кровля на площади 20 кв. м. Восемь человек были эвакуированы, хозяин жилья погиб.

Соседи, обнаружившие задымление, вызвали бригаду пожарных. После тушения огня в квартире было обнаружено тело хозяина квартиры. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

По предварительной версии, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении.

«Проводятся проверочные мероприятия и экспертные исследования, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пензенской области.