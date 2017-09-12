12.09.2017 | 11:00

В понедельник, 11 сентября, в Пензенском районе, на 3-м километре дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино, произошло ДТП с участием сразу трех автомобилей.

В 19:45 в 500 метрах от села Засечного столкнулись Audi А4, за рулем которого находился 34-летний мужчина, ВАЗ-2107 под управлением 50-летнего и ВАЗ-21099 с 43-летним водителем.

В результате аварии водители ВАЗ-21099 и Audi получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по факту ДТП проводится проверка.