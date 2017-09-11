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Происшествия | В Земетчине при пожаре в двухэтажном доме погиб пенсионер

11.09.2017|17:02
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В понедельник, 11 сентября, на улице Суворова в Земетчине случился пожар, унесший человеческую жизнь. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 12:14.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном доме на восемь семей. Огонь охватил квартиру на втором этаже площадью 40 кв. м, также выгорела кровля на площади 20 кв. м.

«Хозяин квартиры, мужчина 1951 года рождения, погиб. Восемь человек были эвакуированы», - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что в ликвидации последствий пожара были задействованы 18 человек личного состава, пять единиц техники. Участие в тушении принимали и местные жители.

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