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Происшествия | В Заречном водитель BMW въехал в припаркованные у магазина машины

11.09.2017|11:11
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В субботу, 9 сентября, на улице Конституции СССР в Заречном произошло ДТП с участием сразу четырех машин. 32-летний водитель BMW двигался в сторону проспекта Мира, у магазина «Волна» не справился с управлением и въехал в припаркованные у торговой точки автомобили.

Как сообщает портал «Город Z», сначала BMW врезался в Nissan, от удара «японец» перелетел через бордюр, тротуар и угодил в стену сетевого супермаркета. Затем BMW развернуло, и он протаранил еще две стоявшие иномарки - Daewoo и Chery.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля BMW получил ушиб лба. По результатам медосвидетельствования он оказался трезв. У мужчины отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности», - уточняет «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД Заречного.

BMW и Nissan получили серьезные механические повреждения. На фасаде магазина помяты облицовка и часть оконного проема.

Источник — gorodz.info
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penzainform.ru|11.09.2017 11:25|

В субботу, 9 сентября, на улице Конституции СССР в Заречном произошло ДТП с участием сразу четырех машин. 32-летний водитель BMW двигался в сторону проспекта Мира, у магазина «Волна» не справился с управлением и въехал в припаркованные у торговой точки автомобили.

Как сообщает портал «Город Z», сначала BMW врезался в Nissan, от удара «японец» перелетел через бордюр, тротуар и угодил в стену сетевого супермаркета. Затем BMW развернуло, и он протаранил еще две стоявшие иномарки - Daewoo и Chery.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля BMW получил ушиб лба. По результатам медосвидетельствования он оказался трезв. У мужчины отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности», - уточняет «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД Заречного.

BMW и Nissan получили серьезные механические повреждения. На фасаде магазина помяты облицовка и часть оконного проема.

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Гость|11.09.2017 11:25|

теперь окажется что он нищий и денег никто не получит

Гость|11.09.2017 11:35|

потому что полис ОСАГО просто так оформить проблематично, в офисах с допами, онлайн не работает. государство беспомощно в борьбе со страховщиками, или просто в доле.

Гость|11.09.2017 11:42|

Не удивительно ,что только лоб)))откуда мозги то в Заречном?

Имя: Гость
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