11.09.2017 | 11:11

В субботу, 9 сентября, на улице Конституции СССР в Заречном произошло ДТП с участием сразу четырех машин. 32-летний водитель BMW двигался в сторону проспекта Мира, у магазина «Волна» не справился с управлением и въехал в припаркованные у торговой точки автомобили.

Как сообщает портал «Город Z», сначала BMW врезался в Nissan, от удара «японец» перелетел через бордюр, тротуар и угодил в стену сетевого супермаркета. Затем BMW развернуло, и он протаранил еще две стоявшие иномарки - Daewoo и Chery.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля BMW получил ушиб лба. По результатам медосвидетельствования он оказался трезв. У мужчины отсутствует полис обязательного страхования гражданской ответственности», - уточняет «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД Заречного.

BMW и Nissan получили серьезные механические повреждения. На фасаде магазина помяты облицовка и часть оконного проема.