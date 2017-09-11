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Происшествия | В Кузнецком районе при столкновении четырех машин погиб пассажир ВАЗа

11.09.2017|12:14
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В ночь на понедельник, 11 сентября, в Кузнецком районе произошла авария с участием четырех транспортных средств, унесшая жизнь человека.

По предварительным данным, в 2:50 на 735-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 34-летнего автолюбителя, КамАЗ-68902F с 60-летним водителем, грузовая «Газель», за рулем которой находился 31-летний мужчина, и фура DAF, ею управлял 63-летний шофер.

Как сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД, 34-летний пассажир «десятки» от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель ВАЗа был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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