11.09.2017 | 12:14

В ночь на понедельник, 11 сентября, в Кузнецком районе произошла авария с участием четырех транспортных средств, унесшая жизнь человека.

По предварительным данным, в 2:50 на 735-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 34-летнего автолюбителя, КамАЗ-68902F с 60-летним водителем, грузовая «Газель», за рулем которой находился 31-летний мужчина, и фура DAF, ею управлял 63-летний шофер.

Как сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД, 34-летний пассажир «десятки» от полученных травм скончался на месте ДТП, водитель ВАЗа был доставлен в больницу с телесными повреждениями.