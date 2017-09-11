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Происшествия | На ул. Рахманинова маршрутка № 13 столкнулась с Renault Logan

11.09.2017|16:15
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Несчастливым оказался тринадцатый маршрут для тех пензенцев, которые выбрали его для поездки по городу в этот день.

Микроавтобус попал в аварию на улице Рахманинова, неподалеку от дома № 42. Там на пути ГАЗа оказался Renault Logan с прицепом. В результате сидевшие в общественном транспорте люди были травмированы.

«Это девочка 2012 года рождения, мальчик 2015 года рождения, женщины 1990 и 1941 года рождения. После оказания медицинской помощи пассажиры были отпущены», - сообщил инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Валентин Новоженцев.

А вот маршрутку не скоро выпустят на линию. Кузов микроавтобуса сильно покорежен, как и легковой автомобиль. Обеим машинам теперь требуется серьезный ремонт.

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Гость|11.09.2017 20:13|

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