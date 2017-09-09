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Происшествия | В Пензенском районе в ДТП погибли два человека, в том числе ребенок

09.09.2017|12:03
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В пятницу, 8 сентября, в Пензенском районе, на трассе Нижний Новгород - Саратов случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, в том числе ребенка.

По предварительным данным, в 22:00 на 418-м километре дороги столкнулись два автомобиля: Kia Rio под управлением мужчины 1961 года рождения и Daewoo Nexia, за рулем которого находился водитель 1970 года рождения.

В результате водитель Daewoo и мальчик 2014 года рождения, находившийся в салоне машины, от полученных травм скончались на месте.

Еще одна пассажирка Daewoo, 30-летняя женщина, госпитализирована с телесными повреждениями.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|09.09.2017 12:38|

Игорь и Егорка...Светлая память!

Гость|09.09.2017 12:55|

а кто виновник аварии?

Имя: Гость
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