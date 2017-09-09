09.09.2017 | 12:03

В пятницу, 8 сентября, в Пензенском районе, на трассе Нижний Новгород - Саратов случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни двух человек, в том числе ребенка.

По предварительным данным, в 22:00 на 418-м километре дороги столкнулись два автомобиля: Kia Rio под управлением мужчины 1961 года рождения и Daewoo Nexia, за рулем которого находился водитель 1970 года рождения.

В результате водитель Daewoo и мальчик 2014 года рождения, находившийся в салоне машины, от полученных травм скончались на месте.

Еще одна пассажирка Daewoo, 30-летняя женщина, госпитализирована с телесными повреждениями.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.