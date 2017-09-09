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Происшествия | В Кузнецке водитель Toyota Corolla сбил 12-летнего пешехода

09.09.2017|12:39
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В пятницу, 8 сентября, в Кузнецке, напротив дома № 23 на улице Минской, произошло ДТП с участием ребенка-пешехода.

В 7:40 водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1980 года рождения, сбил мальчика 2005 года рождения. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В этот же день в регионе произошло еще несколько ДТП, в которых пострадали пешеходы. Так, в областном центре, напротив дома № 45в на улице Урицкого, в 19:30 21-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 23-летнюю женщину и 28-летнего мужчину. Первую отправили в медицинское учреждение с травмами, второму оказали помощь на месте и отпустили.

В Бессоновском районе, напротив дома № 180 на улице Центральной, в 19:20 41-летний водитель «шестерки» наехал на мужчину 1974 года рождения. Пешеход был госпитализирован с телесными повреждениями.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, по фактам ДТП организованы проверки.

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