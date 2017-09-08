08.09.2017 | 13:31

В четверг, 7 сентября, 55-летний житель Пензы, отдыхавший в Сочи, едва не погиб при вечернем заплыве в море. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В 20:00 на станцию лазаревского подразделения отряда позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что в море на пляже «Гренада» тонет ее муж.

Спасатели прибыли незамедлительно. Они вытащили мужчину, находившегося без сознания, из воды и провели ему сердечно-легочную реанимацию. После этого пензенец пришел в себя, и спасатели передали его врачам скорой помощи.