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Происшествия | В Сочи спасатели помогли тонувшему в море 55-летнему пензенцу

08.09.2017|13:31
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В четверг, 7 сентября, 55-летний житель Пензы, отдыхавший в Сочи, едва не погиб при вечернем заплыве в море. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

В 20:00 на станцию лазаревского подразделения отряда позвонила взволнованная женщина. Она сообщила, что в море на пляже «Гренада» тонет ее муж.

Спасатели прибыли незамедлительно. Они вытащили мужчину, находившегося без сознания, из воды и провели ему сердечно-легочную реанимацию. После этого пензенец пришел в себя, и спасатели передали его врачам скорой помощи.

Источник — фото с сайта urpsosochi.ru
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Гость|08.09.2017 17:12|

Сначала надо поплавать, а потом попить! Наоборот делать не рекомендуется!

Гость|08.09.2017 17:58|

Зато прославился!

Гость|08.09.2017 18:40|

Гость писал(a):

Сначала надо поплавать, а потом попить! Наоборот делать не рекомендуется!
А одновременно можно?

Гость|08.09.2017 19:04|

Гость писал(a):

А одновременно можно
можно. в ванной

Гость|08.09.2017 19:16|

Гость писал(a):

А одновременно можно

можно. в ванной

Дык потопнуть можно и в чайной ложке(были случаи),не то что в ванной)))

Имя: Гость
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