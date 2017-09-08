08.09.2017 | 13:03

УВМД России по г. Пензе обращается к горожанам с просьбой помочь в установлении личности мужчины, обнаруженного мертвым на улице Новочеркасской 6 сентября.

Тело без признаков насильственной смерти нашли в сотне метров от дома № 5а.

Мужчине на вид 45-50 лет, его рост 170 см. У погибшего худощавое телосложение, короткие темные волосы. На нем была черная футболка–борцовка с надписью Sport.

«Если у вас есть информация о личности погибшего, сообщите ее по телефонам УМВД России по городу Пензе: 598-099, 49-01-44 (дежурная часть), 598-058, 598-052 (уголовный розыск)», - попросили граждан в УМВД.