10.07.2017 | 13:22

Около 6 часов утра, когда светофоры еще не работали, в Заречном на перекрестке улиц Ленина и Строителей произошло ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись ВАЗ-21099, ВАЗ-2114 и Hyundai.

Инцидент случился 8 июля, сообщает портал «Заречье сегодня».

ВАЗ-2114, за рулем которого находился 50-летний водитель, ехал по главной дороге - улице Ленина - в сторону проходной. Иномарка под управлением 30-летнего мужчины стояла со стороны улицы Строителей и пропускала «четырнадцатую».

ВАЗ-21099 с 55-летним водителем, выехав на перекресток с второстепенной дороги - улицы Заречной, не уступил «четырнадцатой» и врезался в нее. При этом ВАЗ-2114 отбросило на Hyundai.

В итоге два человека получили травмы - водитель и 54-летний пассажир ВАЗ-2114. У первого диагностировали ушибы грудной клетки, у второго - перелом ребер.

По факту ДТП проводится проверка.