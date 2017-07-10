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Происшествия | В Спасском районе авария с участием фуры унесла жизни двоих мужчин

10.07.2017|15:17
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Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельной аварии, случившейся в Спасском районе в субботу, 8 июля.

По предварительным данным, в 12:29 на 477-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись Skoda Superb, за рулем которой находился 62-летний водитель, и фура Volvo, ею управлял 41-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 36-летний пассажир от полученных травм скончались на месте.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального Управления ГИБДД.

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