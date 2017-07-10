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Происшествия | В Сердобске из горящей квартиры пожарные спасли одного человека

10.07.2017|10:24
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Специалистам предстоит установить причину пожара, случившегося в Сердобске в понедельник, 10 июля.

В 5:40 к дежурному поступил сигнал о том, что произошло возгорание в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома № 11 на улице Быкова.

На место прибыли шесть сотрудников МЧС, они эвакуировали трех жителей, одного человека спасли из огня.

В результате пожара в одной из комнат обгорел диван, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

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Гость|10.07.2017 11:36|

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