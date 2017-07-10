Специалистам предстоит установить причину пожара, случившегося в Сердобске в понедельник, 10 июля.
В 5:40 к дежурному поступил сигнал о том, что произошло возгорание в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома № 11 на улице Быкова.
На место прибыли шесть сотрудников МЧС, они эвакуировали трех жителей, одного человека спасли из огня.
В результате пожара в одной из комнат обгорел диван, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать -
http://vkk.me/nicoden