10.07.2017 | 10:24

Специалистам предстоит установить причину пожара, случившегося в Сердобске в понедельник, 10 июля.

В 5:40 к дежурному поступил сигнал о том, что произошло возгорание в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома № 11 на улице Быкова.

На место прибыли шесть сотрудников МЧС, они эвакуировали трех жителей, одного человека спасли из огня.

В результате пожара в одной из комнат обгорел диван, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.