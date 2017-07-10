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Происшествия | В Пензенской области при столкновении фуры и Lexus пострадали два человека

10.07.2017|12:08
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В понедельник, 10 июля, два человека пострадали в результате аварии в Пензенской области.

По предварительным данным, в 7:00 на 479-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Lexus, за рулем которого находился 53-летний водитель, и фура Iveco. Ей управлял 44-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля и 39-летний пассажир большегруза с телесными повреждениями доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

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