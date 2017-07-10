10.07.2017 | 12:08

В понедельник, 10 июля, два человека пострадали в результате аварии в Пензенской области.

По предварительным данным, в 7:00 на 479-м километре дороги Нижний Новгород - Саратов столкнулись Lexus, за рулем которого находился 53-летний водитель, и фура Iveco. Ей управлял 44-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля и 39-летний пассажир большегруза с телесными повреждениями доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.