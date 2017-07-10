10.07.2017 | 15:55

В воскресенье, 9 июля, в Городищенском районе Пензенской области произошла авария, в которой пострадали пенсионер и двое детей.

ДТП случилось в 13:40 на 3-м километре трассы Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск. Столкнулись автомобили ГАЗ-3302 под управлением 53-летнего мужчины и Mercedes-Benz GLK 220, за рулем которого был 62-летний пенсионер.

Водителю грузовой «Газели» врачи оказали помощь и отпустили. Мужчина, управлявший иномаркой, и два его пассажира - мальчики 2008 и 2004 годов рождения - доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.