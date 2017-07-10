10.07.2017 | 09:56

В воскресенье, 9 июля, в общежитии Пензенского государственного аграрного университета произошел пожар.

Сигнал о том, что загорелась комната, расположенная на 3-м этаже 5-этажного дома, поступил на пульт дежурного в 22:09.

На место происшествия выехали 26 сотрудников и 9 спецавтомобилей ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

Из-за случившегося 40 жильцов были эвакуированы из здания, 1 человека пожарные спасли.