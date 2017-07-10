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Происшествия | 40 жильцов общежития ПГАУ эвакуировали из-за ночного пожара

10.07.2017|09:56
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В воскресенье, 9 июля, в общежитии Пензенского государственного аграрного университета произошел пожар.

Сигнал о том, что загорелась комната, расположенная на 3-м этаже 5-этажного дома, поступил на пульт дежурного в 22:09.

На место происшествия выехали 26 сотрудников и 9 спецавтомобилей ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП выгорела комната площадью 20 квадратных метров.

Из-за случившегося 40 жильцов были эвакуированы из здания, 1 человека пожарные спасли.

Источник — Фото Михаила Вечкасова
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Гость|10.07.2017 10:14|

Теперь закошмарят проверками все общаги в Пензе.

Гость|10.07.2017 10:17|

penzainform.ru писал(a):

1 человека пожарные спасли.
А остальные что, сгорели?

Гость|10.07.2017 10:19|

Вот и доверь таким будущим аграриям хозяйство.

Гость|10.07.2017 10:24|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
1 человека пожарные спасли.
А остальные что, сгорели?
Вот до чего допился -сам выйти не смог,спасайте его ,а не то он соизволит сгореть.

Имя: Гость
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