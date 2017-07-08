08.07.2017 | 12:05

В пятницу, 7 июля, в Пензе и области случилось два дорожно-транспортных происшествия с участием подростков.

В областном центре в 14:45 на улице 8 Марта, напротив дома № 36 на Карпинского, 52-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 16-летнего велосипедиста.

В Бессоновском районе в 17:10 на восьмом километре трассы Грабово - Вазерки - Пыркино 15-летний подросток, управлявший мотоциклом «Иж Юпитер-5», съехал в кювет, где двухколесный транспорт впоследствии опрокинулся.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в результате обеих аварий юноши получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным фактам проводятся проверки.