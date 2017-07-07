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Происшествия | В Пензе разыскивается водитель, сбивший 8-летнего ребенка

07.07.2017|11:05
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Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в четверг, 6 июля.

В 13:45 напротив дома № 2 на улице Кронштадтской неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся.

«Убедительно просим очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16», - обратились к горожанам в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД России.

Напомним: 4 июля на улице Рахманинова произошел похожий случай: напротив дома № 38а неустановленный автомобилист сбил 44-летнего мужчину и скрылся с места аварии.

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Гость|07.07.2017 11:30|

Ребенок то жив???

Гость|07.07.2017 11:36|

penzainform.ru писал(a):

дома № 2 на улице Кронштадтской неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся.
Ну ведь этому же обучают и очень легко его поймать... Ау коллеги? (Ветеран МВД А.В.).

Гость|07.07.2017 11:38|

Система рестории городских видеокамер незнакома? А далее всё как учили(если учились).

Имя: Гость
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