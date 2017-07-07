07.07.2017 | 11:05

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося в четверг, 6 июля.

В 13:45 напротив дома № 2 на улице Кронштадтской неизвестный водитель сбил 8-летнего мальчика и скрылся.

«Убедительно просим очевидцев ДТП позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16», - обратились к горожанам в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД России.

Напомним: 4 июля на улице Рахманинова произошел похожий случай: напротив дома № 38а неустановленный автомобилист сбил 44-летнего мужчину и скрылся с места аварии.