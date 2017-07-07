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Происшествия | На улице Карпинского в ДТП погибла пассажирка квадроцикла

07.07.2017|16:39
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В пятницу, 7 июля, на улице Карпинского в Пензе произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате погибла девушка.

Трагедия случилась около 15:50.

По предварительным данным, квадроциклист допустил наезд на препятствие, отчего его пассажирка упала с транспортного средства и погибла на месте.

Водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-02, 59-90-03», - обратились к гражданам в региональном УГИБДД.

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Гость|07.07.2017 16:51|

вот петух

Гость|07.07.2017 16:58|

...пассажирка упала с транспортного средства ...

А какие еще бывают средства? Водятел скрылся. Ну надо же! Не детская коляска без номера и регистрации, и не банальная "шестерка". Найти такого пара пустых.

Гость|07.07.2017 17:05|

Девушка еще жива была когда медики приехали

Гость|07.07.2017 17:10|

Нелепо

Гость|07.07.2017 17:11|

В каком месте на Карпинского это произошло?

Гость|07.07.2017 17:11|

На пр.Строителей красно-белый квадроцикл с бабой сзади гонял, это не онли...

Гость|07.07.2017 17:12|

А он и не заметил нибось!

Гость|07.07.2017 17:12|

Он может и не видел,что она упала

Гость|07.07.2017 17:15|

Их сто, полиция не ловит что ли? Этому транспортному средству не место в городе, на нем только грязь месить.

Гость|07.07.2017 17:16|

Очевидно видел. Бросил квадроцикл сразу за домом. Кажется бело-красный...

Гость|07.07.2017 17:20|

сколько еще должно погибнуть, чтобы начали что то с этим делать - запрещать, штрафовать, сажать?

Гость|07.07.2017 17:25|

На Переходной у Медмикса в Арбеково постоянно гоняют на квадроцикле парень с девкой, только снова протрещал

Гость|07.07.2017 17:26|

Пьяный был скорее всего. Угробил девчонку и смылся.

Гость|07.07.2017 17:31|

Гость писал(a):

Угробил девчонку
А она что несовершеннолетней была, или плохо соображала и не знала, что любое т.с источник повышенной опасности.

Гость|07.07.2017 17:32|

Это похоже Сорокин С. с бугровки.

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Имя: Гость
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