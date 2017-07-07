07.07.2017 | 16:39

В пятницу, 7 июля, на улице Карпинского в Пензе произошло ДТП с участием квадроцикла, в результате погибла девушка.

Трагедия случилась около 15:50.

По предварительным данным, квадроциклист допустил наезд на препятствие, отчего его пассажирка упала с транспортного средства и погибла на месте.

Водитель скрылся с места происшествия, в настоящее время его разыскивают.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, 59-90-02, 59-90-03», - обратились к гражданам в региональном УГИБДД.