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Происшествия | На реке в Шемышейском районе утонул рыбак, спавший в салоне машины

07.07.2017|09:45
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В четверг, 6 июля, на реке Узе в Шемышейском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, сигнал о ЧП поступил в полицию в 2:40.

По предварительным данным, 56-летний житель Кузнецка приехал с приятелем на рыбалку к реке неподалеку от Шемышейки.

Ночью, в то время когда мужчины спали в салоне автомобиля Renault Logan, машина скатилась в водоем и кузнечанин утонул. Второй рыбак сумел спастись.

Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.

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Гость|07.07.2017 10:24|

Крепко спал и крепко принял на грудь.. Земля тебе пухом рыбак....

Гость|07.07.2017 10:32|

Это точно рыбак

Гость|07.07.2017 11:22|

Он убивал рыб .

Гость|07.07.2017 11:29|

Только в России возможна такая глупая смерть !По ком ещё разлила Аннушка маслице !?

Гость|07.07.2017 11:38|

дебилы ну что скажешь.

Имя: Гость
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