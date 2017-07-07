07.07.2017 | 09:45

В четверг, 6 июля, на реке Узе в Шемышейском районе произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, сигнал о ЧП поступил в полицию в 2:40.

По предварительным данным, 56-летний житель Кузнецка приехал с приятелем на рыбалку к реке неподалеку от Шемышейки.

Ночью, в то время когда мужчины спали в салоне автомобиля Renault Logan, машина скатилась в водоем и кузнечанин утонул. Второй рыбак сумел спастись.

Проверку по данному факту проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.