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Происшествия | В Пензе 44-летняя женщина пострадала при столкновении грузовика и иномарки

06.07.2017|15:31
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В среду, 5 июля, в Пензе случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По предварительным данным, авария произошла в 12:30 напротив дома № 38а на Запорожской улице. Там дорогу не поделили ЗИЛ-433362, за рулем которого находился 35-летний водитель, и легковая машина Lifan Solano. Ей управлял 41-летний мужчина.

В результате водитель иномарки после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Его 44-летней пассажирке повезло меньше: ее с различными телесными повреждениями доставили в больницу.

«Сотрудники Пензенского поисково-спасательного центра отключили автомобильные аккумуляторы, газовое оборудование грузовика и оказали помощь в регулировке движения на месте ДТП до прибытия работников Госавтоинспекции», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

По факту аварии проводится проверка, отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД областного УМВД.

Источник — Фото пресс-службы Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области
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