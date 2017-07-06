06.07.2017 | 15:31

В среду, 5 июля, в Пензе случилось ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По предварительным данным, авария произошла в 12:30 напротив дома № 38а на Запорожской улице. Там дорогу не поделили ЗИЛ-433362, за рулем которого находился 35-летний водитель, и легковая машина Lifan Solano. Ей управлял 41-летний мужчина.

В результате водитель иномарки после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Его 44-летней пассажирке повезло меньше: ее с различными телесными повреждениями доставили в больницу.

«Сотрудники Пензенского поисково-спасательного центра отключили автомобильные аккумуляторы, газовое оборудование грузовика и оказали помощь в регулировке движения на месте ДТП до прибытия работников Госавтоинспекции», - сообщили в пресс-службе регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

По факту аварии проводится проверка, отметили в отделе пропаганды управления ГИБДД областного УМВД.