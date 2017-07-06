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Происшествия | В Нижней Елюзани пожарные спасли мужчину из горящего дома

06.07.2017|09:22
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В четверг, 5 июля, в Городищенском районе случился пожар, в котором пострадал пожилой мужчина.

Сигнал о том, что на улице Гагарина в селе Нижняя Елюзань загорелся деревянный жилой дом, поступил на пульт дежурного в 19:03.

На место происшествия выезжали девять спасателей на четырех спецавтомобилях.

В результате огонь уничтожил внутреннюю часть дома по всей его площади.

«Из горящего дома пожарные вынесли 83-летнего мужчину. Его доставили в больницу с ожогами четвертой степени», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

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Гость|06.07.2017 09:42|

Как быстро приехали пожарники? Почему об этом не пишут и никогда не фиксируют время прибытия на место?!

Имя: Гость
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