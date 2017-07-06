В четверг, 5 июля, в Городищенском районе случился пожар, в котором пострадал пожилой мужчина.
Сигнал о том, что на улице Гагарина в селе Нижняя Елюзань загорелся деревянный жилой дом, поступил на пульт дежурного в 19:03.
На место происшествия выезжали девять спасателей на четырех спецавтомобилях.
В результате огонь уничтожил внутреннюю часть дома по всей его площади.
«Из горящего дома пожарные вынесли 83-летнего мужчину. Его доставили в больницу с ожогами четвертой степени», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Как быстро приехали пожарники? Почему об этом не пишут и никогда не фиксируют время прибытия на место?!