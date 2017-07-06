06.07.2017 | 17:32

Два человека пострадали и три автомобиля повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на проспекте Победы, рядом с домом № 7.

Там столкнулись «Газель», ВАЗ-2106 и Opel. Иван Ботяев на своей «шестерке» ехал из Пензы в район, увидел переходившую дорогу женщину и притормозил, чтобы пропустить ее. Так он и стал участником аварии.

«Только остановился, как сзади сильный удар. Я не понял, что произошло, меня кинуло в иномарку», - рассказал он.

«В результате происшествия мальчик 2009 и женщина 1962 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

В обстоятельствах тройного ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.