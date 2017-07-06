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Происшествия | В аварии на проспекте Победы пострадали два человека

06.07.2017|17:32
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Два человека пострадали и три автомобиля повреждены в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося на проспекте Победы, рядом с домом № 7.

Там столкнулись «Газель», ВАЗ-2106 и Opel. Иван Ботяев на своей «шестерке» ехал из Пензы в район, увидел переходившую дорогу женщину и притормозил, чтобы пропустить ее. Так он и стал участником аварии.

«Только остановился, как сзади сильный удар. Я не понял, что произошло, меня кинуло в иномарку», - рассказал он.

«В результате происшествия мальчик 2009 и женщина 1962 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

В обстоятельствах тройного ДТП разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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Гость|06.07.2017 19:06|

Плохое место. Дурацкий пешеходный переход.

Гость|06.07.2017 19:11|

У вас на сайте редакторы совсем идиоты?? На видео - Проспект Победы 107, Арбеково заснято. В тексте - дом номер 7. Нормально, аффтар! Пеши есчо!

Гость|06.07.2017 19:15|

Гость писал(a):

Плохое место. Дурацкий пешеходный переход.
Нормальное место, если по мокрой дороге не летать с бешаны глаза. Дядька на Шахе в деревню ехал, тут пеший. Он на стоп. И тут в жопу бабах! Пензенский, молодец!

Шаху ей-богу жалко, вон ухоженная какая была. И дядьку жалко.

Гость|06.07.2017 19:19|

Гость писал(a):

Плохое место. Дурацкий пешеходный переход.
Ездить надо нормально,не гонять,дистанцию соблюдать.От самолёта газ в пол и полетел .... Идиотов полно за рулём.

Гость|06.07.2017 19:26|

Соображать надо за рулём а не думать. Прежде чем остановится и пропустить проанализируй ситуацию. За попонькой надо присматривать особенно в гололёд. Не пропустил бы машины остались целы максимум штраф бы получил если бы там ДПС стоял . Надо анализировать что лучше пропустить или проехать . В данной ситуации проехал и все бы целы были. Обоих водил на пересдачу на вод.удостов. Крайнюю необходимость ни кто не отменял.

Гость|06.07.2017 19:31|

На шахе за создание аварийной ситуации , жопеля за несоблюдения дистанции и т.д. короче оба виноваты. Пешеходный переход надо скорость снижать.

Гость|06.07.2017 19:31|

Постоянно из за пешеходов там аварии. В темное время вообще плохо видно, кто там из за столба выпрыгивает на дорогу.

Гость|06.07.2017 19:33|

Обоих ещё надо проверить на болтовню по телефону!

Гость|06.07.2017 19:44|

Обоих ещё надо проверить на болтовню по телефону!

И нет ли геморроя в заднем проходе...

Гость|06.07.2017 19:48|

Гость писал(a):

За попонькой надо присматривать особенно в гололёд.
Ага, в гололёд.

А Вам не кажется, уважаемый, что когда за рулём - башкой соображать надо всем? И прежде всего дорожные условия учитывать, дистанцию блюсти и по телефону не 3,14здеть?? А ты мужика с Шахи виноватым тут выставляешь. Нех!

Гость|06.07.2017 20:15|

Гость писал(a):

На шахе за создание аварийной ситуации
И где он виноват?Таких полудурков ,как ты ,надо сразу прав лишать,пока не снесли не кого на переходе.Иди ПДД учи!

Гость|06.07.2017 20:30|

Да,пр.Победы 107.Магазин Тостячок на видео видно.Жалко только закрылся.Я там постоянный покупатель был.Никто не знает почему закрылся?

Гость|06.07.2017 20:33|

Гость писал(a):

Да,пр.Победы 107.Магазин Тостячок на видео видно.Жалко только закрылся.Я там постоянный покупатель был.Никто не знает почему закрылся?
Ну это .. самострой там, красная линия .. недозанесли кароч. Кому Надо.

Гость|06.07.2017 20:57|

На 6 из деревни они на тормоз давят постоянно жалко денег на штраф, а получил разбитую машину, нервы, время, здоровья. Пишут правельно соображать надо когда можно пеших пропустить то пропускай. По ситуации действовать а не тупо тормоза дать.

Гость|06.07.2017 21:04|

Гость писал(a):

На 6 из деревни они на тормоз давят постоянно жалко денег на штраф, а получил разбитую машину, нервы, время, здоровья. Пишут правельно соображать надо когда можно пеших пропустить то пропускай. По ситуации действовать а не тупо тормоза дать.
Словарь купи.

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