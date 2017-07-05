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Происшествия | В Пензе разыскивают водителя, сбившего мужчину на улице Рахманинова

05.07.2017|15:50
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Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник, 4 июля.

В 18:20 напротив дома № 38а на улице Рахманинова неизвестный водитель, чей автомобиль пока также не установлен, сбил 40-летнего мужчину.

Пешеход с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-47, 59-91-26 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16», - обратились к горожанам в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Гость|05.07.2017 16:13|

penzainform.ru писал(a):

сбил 40-летнего мужчину.

При каких обстоятельствах?

Имя: Гость
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