05.07.2017 | 15:50

Сотрудники пензенской Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося во вторник, 4 июля.

В 18:20 напротив дома № 38а на улице Рахманинова неизвестный водитель, чей автомобиль пока также не установлен, сбил 40-летнего мужчину.

Пешеход с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

«Убедительно просим очевидцев данного происшествия позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-47, 59-91-26 - или прийти по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 16», - обратились к горожанам в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.