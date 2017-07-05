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Происшествия | На улице Демьяна Бедного сгорел деревянный дом

05.07.2017|17:54
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Без крыши над головой остались жильцы дома № 17 на улице Демьяна Бедного. Кровля и стены деревянного строения обуглились. Возгорание произошло средь бела дня. К моменту прибытия спасателей изба полыхала.

«Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние строения и в кратчайшие сроки ликвидировали его», - сообщил сотрудник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Максим Тарасов.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По словам горожан, в этом деревянном строении проживали две женщины. Когда начался пожар, они были дома, успели выбежать на улицу.

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Гость|05.07.2017 22:22|

Как красиво сказано, а что в этом доме с утра до вечера прибывали алкаши- Все МОЛЧАТ. По ихней вине уже сгорает 3 дом и все рядышком. Какой дом следующий?

Имя: Гость
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