05.07.2017 | 17:54

Без крыши над головой остались жильцы дома № 17 на улице Демьяна Бедного. Кровля и стены деревянного строения обуглились. Возгорание произошло средь бела дня. К моменту прибытия спасателей изба полыхала.

«Сотрудники МЧС не дали огню распространиться на соседние строения и в кратчайшие сроки ликвидировали его», - сообщил сотрудник службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Максим Тарасов.

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. По словам горожан, в этом деревянном строении проживали две женщины. Когда начался пожар, они были дома, успели выбежать на улицу.