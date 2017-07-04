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Происшествия | На игровую площадку детсада № 23 рухнул тополь

04.07.2017|16:51
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На игровую площадку дошколят на прогулку не выводят: на территорию детсада № 23 упал тополь. Дерево растет за пределами учреждения образования, но вот рухнули ветки как раз туда, где отдыхают ребятишки. К счастью, малышей в момент падения не было. Все произошло в выходные.

«Часть дерева упала на провода горэлектросети, мой сторож туда и позвонил. Специалисты сняли ветки, но опиловку произвести не смогли, потому что это не в их компетенции», - сообщила заведующая детским садом № 23 г. Пензы Ирина Грибченкова.

Затем тополь еще раз решил скинуть ветви, и опять электрикам пришлось выезжать на место. Провода в порядке, а дерево до сих пор лежит.

Что же касается остальных насаждений на участке дошкольного учреждения и рядом с ним, то их внешний вид не внушает опасения заведующей.

«Дерево в аварийном состоянии у нас уже опилено, это осуществляют специалисты», - уточнила Ирина Грибченкова.

В районной администрации обещали оказать содействие детскому саду в недетской работе и привлечь сотрудников «Зеленого хозяйства» к дальнейшей распиловке веток и их уборке.

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