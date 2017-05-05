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Происшествия | ВАЗ-2114 сбил мужчину в районе пензенского автовокзала

05.05.2017|11:56
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В областном центре выясняют обстоятельства ДТП с участием пешехода, которое случилось в пятницу, 5 мая, в районе пензенского автовокзала.

В 8:30 у дома № 3а на улице Луначарского автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 49-летнего водителя сбил мужчину, возраст которого в настоящее время устанавливается.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД, пострадавший с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка.

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Гость|05.05.2017 12:17|

что там написано на фотографии

Имя: Гость
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