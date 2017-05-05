05.05.2017 | 11:56

В областном центре выясняют обстоятельства ДТП с участием пешехода, которое случилось в пятницу, 5 мая, в районе пензенского автовокзала.

В 8:30 у дома № 3а на улице Луначарского автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 49-летнего водителя сбил мужчину, возраст которого в настоящее время устанавливается.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД, пострадавший с телесными повреждениями доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка.