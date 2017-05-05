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Происшествия | В Пензенской области грозы вызвали два лесных пожара

05.05.2017|16:27
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В четверг, 4 мая, в Пензенской области произошли два низовых лесных пожара, возникших из-за грозы в труднодоступной местности. По предварительным данным, площадь, выжженная огнем, составила 30 гектаров.

Пожары случились на территории Качимско-Шугуровского участкового лесничества. В их ликвидации принимали участие более 90 человек, также были задействованы три пожарные автоцистерны, три трактора с плугами и малые лесопатрульные комплексы.

По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области Александра Москвина, который лично выезжал на место происшествия, сформированы мобильные группы, которые ежедневно проводят патрулирование на землях лесного фонда.

«Всего в 2017 году было зафиксировано 11 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 37,04 гектара», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

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