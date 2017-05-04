04.05.2017 | 15:10

В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП с семью транспортными средствами. Авария произошла в Нижнеломовском районе в четверг, 4 мая.

В 7:40 на 545-м километре федеральной трассы М5 столкнулись автобус Setra, ВАЗ-2114, ГАЗ, ВАЗ-2110, «Лада-Гранта», ВАЗ-2112 и Mitsubishi.

В результате телесные повреждения получили четыре человека: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и пассажир ГАЗа.

В настоящее время возраст пострадавших уточняется.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.