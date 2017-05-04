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Происшествия | В Пензенской области произошла авария с 7 транспортными средствами

04.05.2017|15:10
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В Пензенской области выясняют обстоятельства ДТП с семью транспортными средствами. Авария произошла в Нижнеломовском районе в четверг, 4 мая.

В 7:40 на 545-м километре федеральной трассы М5 столкнулись автобус Setra, ВАЗ-2114, ГАЗ, ВАЗ-2110, «Лада-Гранта», ВАЗ-2112 и Mitsubishi.

В результате телесные повреждения получили четыре человека: водитель и пассажир автобуса, а также водитель и пассажир ГАЗа.

В настоящее время возраст пострадавших уточняется.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

Источник — Фото из Twitter ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость|04.05.2017 15:56|

Российские врачи бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться.Вот статья минздрава как спаси себя и своих близких --- http://upl.pp.ua/eda

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