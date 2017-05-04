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Происшествия | 28-летний мужчина выпал из окна квартиры на улице Лермонтова

04.05.2017|09:45
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В среду, 3 мая, в отдел полиции № 1 по г. Пензе поступило сообщение о том, что на улице Лермонтова из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал мужчина. Сигнал о ЧП был зафиксирован в 12:37.

«От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Выехавшие на место сотрудники органов правопорядка установили личность погибшего. Им оказался 28-летний мужчина, проживавший в данном доме в съемной квартире.

Выяснить все обстоятельства несчастного случая предстоит сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.

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Гость|04.05.2017 09:57|

Вот интересно-Пенза занимает первое место в ПФО по летунам?

Мне кажется-с БООООЛЬШИМ отрывом.

Гость|04.05.2017 10:26|

^^НЕ надейся в других областях маргарит и маргаритов не меньше

Гость|04.05.2017 10:35|

Про федерального судью Дмитрия Новикова такой эксклюзив посмотрите не пожалеете очень интересно.....

Гость|04.05.2017 10:36|

А каретой кто правил?

Гость|04.05.2017 10:41|

Гость писал(a):

НЕ надейся в других областях маргарит и маргаритов не меньше
стабильность...

Гость|04.05.2017 10:57|

Да уж, коряво администратор защитил честь города-получилось что во всей стране жопа)

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