04.05.2017 | 09:45

В среду, 3 мая, в отдел полиции № 1 по г. Пензе поступило сообщение о том, что на улице Лермонтова из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже, выпал мужчина. Сигнал о ЧП был зафиксирован в 12:37.

«От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Выехавшие на место сотрудники органов правопорядка установили личность погибшего. Им оказался 28-летний мужчина, проживавший в данном доме в съемной квартире.

Выяснить все обстоятельства несчастного случая предстоит сотрудникам Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области.