03.05.2017 | 10:51

В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 51-летнего Владимира Лиханова. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

28 апреля этого года мужчина ушел из дома в городе Каменке и до сих пор сведений о его местонахождении нет.

Рост пропавшего 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью на висках. В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие брюки и черные ботинки.

Всех, кто видел Владимира Лиханова или может сообщить какую-то информацию, просят позвонить по телефонам 02 (с мобильного 102) или 8(800)-700-54-52.