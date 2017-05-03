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Происшествия | В Пензенской области разыскивается 51-летний Владимир Лиханов

03.05.2017|10:51
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В Пензенской области полиция и волонтеры разыскивают 51-летнего Владимира Лиханова. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

28 апреля этого года мужчина ушел из дома в городе Каменке и до сих пор сведений о его местонахождении нет.

Рост пропавшего 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темные с проседью на висках. В день исчезновения был одет в черную кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие брюки и черные ботинки.

Всех, кто видел Владимира Лиханова или может сообщить какую-то информацию, просят позвонить по телефонам 02 (с мобильного 102) или 8(800)-700-54-52.

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