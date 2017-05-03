03.05.2017 | 11:57

Во вторник, 2 мая, в Пензе сотрудники Росгвардии помогли родителям найти пятилетнего мальчика, пропавшего из торгового центра «Красные холмы».

Сообщение об исчезновении ребенка поступило наряду группы задержания вневедомственной охраны от дежурного полиции в 19:12.

«Получив ориентировку на розыск малыша, сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к его поискам. Спустя 15 минут при проверке близлежащей территории правоохранители заметили похожего по описанию ребенка возле торгового центра «Суворовский», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Алексей Денисов и сержант Александр Ивчатов посадили мальчика в патрульный автомобиль и доставили законным представителям.