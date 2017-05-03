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Происшествия | В Пензе сотрудники Росгвардии нашли пропавшего 5-летнего мальчика

03.05.2017|11:57
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Во вторник, 2 мая, в Пензе сотрудники Росгвардии помогли родителям найти пятилетнего мальчика, пропавшего из торгового центра «Красные холмы».

Сообщение об исчезновении ребенка поступило наряду группы задержания вневедомственной охраны от дежурного полиции в 19:12.

«Получив ориентировку на розыск малыша, сотрудники Росгвардии незамедлительно приступили к его поискам. Спустя 15 минут при проверке близлежащей территории правоохранители заметили похожего по описанию ребенка возле торгового центра «Суворовский», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Алексей Денисов и сержант Александр Ивчатов посадили мальчика в патрульный автомобиль и доставили законным представителям.

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Гость|03.05.2017 12:13|

Как он перешел дорогу???

Гость|03.05.2017 12:16|

Гость писал(a):

Как он перешел дорогу???
Я пятилетним ходил с Либерсоновской к бабушке на Володарскую напротив меира Хольда. ...в 1952 году

Гость|03.05.2017 12:25|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Как он перешел дорогу???
Я пятилетним ходил с Либерсоновской к бабушке на Володарскую напротив меира Хольда. ...в 1952 году
И на первомайскую демо тоже ходил 5-летним. Шли по Володаре до Карла, потом вверх по Карлу мимо музея с фарфоровыми китайскими вазонами на ограде (их сотрудники подевали от голода), потом по Красной до Садовой (щас Лермонтова), потом налево по советской и направо вниз по площади мимо отдающих честь демосу возле памятника упокойникам.

Потом вступил в демороссию и продолжал отдавать честь упырям на советской площади в 90-х...

Гость|03.05.2017 12:35|

Гость писал(a):

Как он перешел дорогу???
Как вообще пятилетка спокойно прошагал целую остановку один и никто из прохожих не обратил на одиноко бредущего ребёнка никакого внимания? И какими разявами должны быть оба родителя,чтобы потерять дитё в торговом центре?1

Гость|03.05.2017 12:39|

Родители - дебилы конченные! И не надо ничего говорить в их защиту! Ладно бы нашёлся в "Холмах", так ведь слинял, чертёнок, вон аж куда! А модет, просто киндер-дебил.

Имя: Гость
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