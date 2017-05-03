Во вторник, 2 мая, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео дорожно-транспортного происшествия на улице Луначарского с участием мотоцикла и легкового автомобиля.
Пользователи выдвинули немало предположений о возможных причинах аварии, а также возрасте мотоциклиста и его пассажирки.
ИА «ПензаИнформ» обратилось за официальным комментарием в отдел пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.
«По предварительным данным, в 18:45 автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 53-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии пострадал мотоциклист – он был осмотрен врачами и отпущен домой. Его 18-летняя пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.
По данному факту проводится проверка.
Напомним: в среду, 3 мая, сотрудники пензенской Госавтоинспекции проведут
профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспортных средств.
Во время рейда инспекторы ГИБДД проверят, как водителями двухколесного транспорта соблюдаются правила дорожного движения.
как показательна стойка врачей - руки в боки! ща катафалка приедет, погрузим да и...