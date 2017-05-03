03.05.2017 | 09:56

Во вторник, 2 мая, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео дорожно-транспортного происшествия на улице Луначарского с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Пользователи выдвинули немало предположений о возможных причинах аварии, а также возрасте мотоциклиста и его пассажирки.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за официальным комментарием в отдел пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

«По предварительным данным, в 18:45 автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 53-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии пострадал мотоциклист – он был осмотрен врачами и отпущен домой. Его 18-летняя пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.

Напомним: в среду, 3 мая, сотрудники пензенской Госавтоинспекции проведут

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспортных средств.

Во время рейда инспекторы ГИБДД проверят, как водителями двухколесного транспорта соблюдаются правила дорожного движения.