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Происшествия | В ДТП на улице Луначарского пострадал мотоциклист и его 18-летняя пассажирка

03.05.2017|09:56
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Во вторник, 2 мая, в одной из пензенских групп в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео дорожно-транспортного происшествия на улице Луначарского с участием мотоцикла и легкового автомобиля.

Пользователи выдвинули немало предположений о возможных причинах аварии, а также возрасте мотоциклиста и его пассажирки.

ИА «ПензаИнформ» обратилось за официальным комментарием в отдел пропаганды управления ГИБДД регионального УМВД.

«По предварительным данным, в 18:45 автомобиль ВАЗ-2114, за рулем которого находился 53-летний мужчина, столкнулся с мотоциклом Kawasaki под управлением 26-летнего водителя. В результате аварии пострадал мотоциклист – он был осмотрен врачами и отпущен домой. Его 18-летняя пассажирка с телесными повреждениями была госпитализирована», - сообщили в Госавтоинспекции.

По данному факту проводится проверка.

Напомним: в среду, 3 мая, сотрудники пензенской Госавтоинспекции проведут

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием мототранспортных средств.

Во время рейда инспекторы ГИБДД проверят, как водителями двухколесного транспорта соблюдаются правила дорожного движения.

Источник — Видео Николая Миронова, vk.com, группа Penza live
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Гость|03.05.2017 10:25|

как показательна стойка врачей - руки в боки! ща катафалка приедет, погрузим да и...

Гость|03.05.2017 10:43|

Интересно, в комплектацию таза входили зеркала заднего вида?

Гость|03.05.2017 10:48|

Гость писал(a):

Гость|03.05.2017 10:43|

Интересно, в комплектацию таза входили зеркала заднего вида?

А в комплектацию мотоциклиста входили мозги?

Гость|03.05.2017 10:52|

penzainform.ru писал(a):

появилось видео дорожно-транспортного происшествия
А где можно посмотреть это видео?

Гость|03.05.2017 10:54|

Так им и надо. Мужика на машине жалко.

Имя: Гость
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