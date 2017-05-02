02.05.2017 | 10:04

В понедельник, 1 мая, в полицию Кузнецка поступило сообщение о том, что в собственном доме обнаружены мертвыми 76-летняя женщина и 49-летний мужчина. Сигнал о ЧП был получен в 14:55.

«По предварительным данным, смерть двух человек наступила в результате отравления угарным газом», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Как уточнили в правоохранительных органах, в момент происшествия была закрыта печная заслонка.

Проверку по факту случившегося проведет Следственное управление Следственного комитета России по Пензенской области.